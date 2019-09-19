Новозеландские пенсионеры добрались до Красноярска на одномоторном самолете

Пенсионеры из Новой Зеландии — супруги Барри и Сандра Пейн — отправились в кругосветное путешествие на одномоторном самолете Piper Comanche 1962 года выпуска.
Барри всю жизнь проработал пилотом – его летный стаж 50 лет. Супруга тоже в авиации не новичок – выучилась на второго пилота восемь лет назад, когда ей было 60.
Их кругосветка стартовала в мае, за это время супружеская пара совершила остановки в Австралии, Японии, США, Канаде, Гренландии, Исландии, Шотландии, Великобритании, Франции и Швейцарии. Сейчас они летят через Россию, а накануне приземлились в Красноярске, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
«Самое главное в нашем путешествии – это люди, которых мы встречаем. В России они доброжелательные и отзывчивые. У вас потрясающе красивая страна. Красноярск нам очень понравился, здесь очень современный город, вокруг которого изумительная природа», - рассказал Барри Пейн красноярскому журналисту Владиславу Власову.
Фото: facebook.com/vlasovtv