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Новозеландские пенсионеры добрались до Красноярска на одномоторном самолете

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Красноярск
11:39 19 Сентября 2019
общество, красноярск, путешествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Пенсионеры из Новой Зеландии — супруги Барри и Сандра Пейн — отправились в кругосветное путешествие на одномоторном самолете Piper Comanche 1962 года выпуска. 

Барри всю жизнь проработал пилотом – его летный стаж 50 лет. Супруга тоже в авиации не новичок – выучилась на второго пилота восемь лет назад, когда ей было 60.

Их кругосветка стартовала в мае, за это время супружеская пара совершила остановки в Австралии, Японии, США, Канаде, Гренландии, Исландии, Шотландии, Великобритании, Франции и Швейцарии. Сейчас они летят через Россию, а накануне приземлились в Красноярске, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Самое главное в нашем путешествии – это люди, которых мы встречаем. В России они доброжелательные и отзывчивые. У вас потрясающе красивая страна. Красноярск нам очень понравился, здесь очень современный город, вокруг которого изумительная природа», - рассказал Барри Пейн красноярскому журналисту Владиславу Власову.

Из Красноярска супруги отправились в Улан-Удэ. В планах остановки во Владивостоке, на Филиппинах, а затем снова в Австралии. В Новую Зеландию они намерены вернуться в конце октября. Всего они сделают 50 остановок в разных странах мира.

Фото: facebook.com/vlasovtv 

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