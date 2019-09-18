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До Красноярска добрался путешественник-кругосветник

Главная Путешествия
Красноярск
11:47 18 Сентября 2019
общество, красноярск, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске встретили путешественника Антона Шангина, который планирует осуществить кругосветную экспедицию пешком. Свой тур 28-летний мужчина начал пять месяцев назад в Чите.

Теперь он ежедневно проходит по 30 километров, а незначительные водные преграды преодолевает вплавь. Так, турист переплыл Ангару, а теперь намерен покорить Енисей.

«Антон говорит, что ключевая задача его путешествия – географическое просвещение и популяризация науки и любви к учебе. Антон старается в крупных городах по пути следования проводить лекции и семинары. По образованию он математик, но на лекциях рассказывает о науке в целом и о важности постоянного самообразования для каждого человека», — в социальной сети рассказал журналист Владислав Власов. 

В Красноярске путешественник пробудет до конца рабочей недели, а затем отправиться в Ачинск, Кемерово, Новосибирск, Москву. Оттуда он пойдет в Африку. Антон надеется, что сумеет осуществить кругосветное путешествие за 7 лет, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: facebook.com/vlasovtv

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