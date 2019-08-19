Путешественник из Франции на каяке проплыл по Енисею от Бурятии до Абакана

Француз Хьюго Ле Теннье совершил одиночное путешествие на каяке по Енисею. Его путь начался от села Орлик в Бурятии, затем турист пересек Красноярский край и доплыл до Абакана. Иностранец давно хотел посетить дикие места Сибири, которые удалены от благ цивилизации.

Француз готовился к путешествию около года — он прорабатывал свой маршрут до мелочей. Его путь проходил через Саяно-Шушенский заповедник. Туристу удалось заранее получить пропуск от администрации заказника. Он побывал в нескольких точках заповедника — везде его встречали инспекторы, которые помогали иностранцу придерживаться запланированного маршрута.

«Таким образом, француз проплыл вдоль восточной и северной границ заповедника и вышел за пределы его охранной зоны. Финишем маршрута Хьюго Ле Теннье стал город Абакан», — рассказали в пресс-службе заказника.

В будущем путешественник хочет написать книгу о своей экспедиции. Он остался доволен путешествием по Сибири.

Фото: Х. Ле Теннье, Ю. Бубнова