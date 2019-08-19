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Путешественник из Франции на каяке проплыл по Енисею от Бурятии до Абакана

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Красноярск
14:19 19 Августа 2019
красноярск, туризм, путешествие
Автор: Sibnovosti.ru
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Француз Хьюго Ле Теннье совершил одиночное путешествие на каяке по Енисею. Его путь начался от села Орлик в Бурятии, затем турист пересек Красноярский край и доплыл до Абакана. Иностранец давно хотел посетить дикие места Сибири, которые удалены от благ цивилизации. 

Француз готовился к путешествию около года — он прорабатывал свой маршрут до мелочей. Его путь проходил через Саяно-Шушенский заповедник. Туристу удалось заранее получить пропуск от администрации заказника. Он побывал в нескольких точках заповедника — везде его встречали инспекторы, которые помогали иностранцу придерживаться запланированного маршрута. 

«Таким образом, француз проплыл вдоль восточной и северной границ заповедника и вышел за пределы его охранной зоны. Финишем маршрута Хьюго Ле Теннье стал город Абакан», — рассказали в пресс-службе заказника. 

В будущем путешественник хочет написать книгу о своей экспедиции. Он остался доволен путешествием по Сибири. 

Фото: Х. Ле Теннье, Ю. Бубнова

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