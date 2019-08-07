7 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

По Енисею начал курсировать круизный теплоход

Главная Путешествия
Красноярск
16:30 7 Августа 2019
общество, туризм, красноярск
Источник:
версия для печати Ico_print

Теплоход «Близняк» отправился в первый круиз по Енисею. 30 туристов, в числе которых и иностранные гости, доплыли до Дудинки. За 9-дневный тур организаторы просят от 97 до 200 тысяч рублей. 

На полуострове Таймыр гостей встретили коренные северяне — им предлагали покормить священный огонь кусочками мяса, загадать желания и постучать в шаманский бубен. После туристов накормили рыбой и научили водить хоровод «хэйро».

«Стоянки судна в основном в больших городах — Игарка, Туруханск. Есть «зеленые стоянки» на островах, туристы загорают и купаются, если позволяет погода», — сказал капитан теплохода «Березняк» Константин Герасимов. 

На обратном пути на судно посадили новых туристов, они отправятся в Красноярск. 

Отметим, что в этом году в Дудинку «Близняк» больше не вернется. В планах — водные круизы по таймырским поселкам, рыболовецким точкам и родовым хозяйствам. Туристам обещают показать северную экзотику — быт и культуру коренных жителей полуострова.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что до начала 2000-х круизы на север края выполнял теплоход «Антон Чехов», однако он был продан и с тех пор курсирует по Волге. С 2003 года по реке выполнялись лишь грузо-пассажирские рейсы на теплоходах «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов». 

Теплоход «Близняк» модернизирован под туристическое судно. Внутри оборудовали новые каюты с санузлами, бар и ресторан. Ради комфорта пришлось снизить вместимость — теперь там помещаются 56 человек. Всего на судне 26 кают.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Путешествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Таймыр свяжут с Северным полюсом

Таймыр свяжут с Северным полюсом

9 Июля 2019 г.
Туристические предложения станут доступны с 2020 года
Новости Красноярска: В Красноярском крае открыт туристический сезон

В Красноярском крае открыт туристический сезон

28 Апреля 2019 г.
Жителям региона необходимо регистрировать группы
Новости Красноярска: Туры по Красноярскому краю будет продавать крупнейший российский туроператор

Туры по Красноярскому краю будет продавать крупнейший российский туроператор

8 Апреля 2019 г.
Агентство по туризму Красноярского края заключило соглашение с «TUI Россия»
Новости Красноярска: Красноярские эксперты прогнозируют дефицит «горящих туров»

Красноярские эксперты прогнозируют дефицит «горящих туров»

23 Февраля 2019 г.
Ожидается рост цен на некоторые направления
Новости Красноярска: Красноярский край участвует в разработке туристического маршрута по Сибири

Красноярский край участвует в разработке туристического маршрута по Сибири

7 Февраля 2019 г.
Иностранцы смогут посетить сразу несколько достопримечательностей в СФО за одну поездку
Новости Красноярска: Красноярцы активнее покупают билеты за границу на новогодние праздники

Красноярцы активнее покупают билеты за границу на новогодние праздники

11 Декабря 2018 г.
Доля туристов выросла с 8 до 25%
Новости компаний
07/08
По Назаровской ГРЭС теперь можно погулять виртуально
01/08
«Красноярский цемент» стал дипломантом районного конкурса по благоустройству
01/08
Создатель легендарных часов G-shock впервые посетил Красноярск
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Эвакуированным жителям Ачинского района не рекомендуют возвращаться в свои дома

Эвакуированным жителям Ачинского района не рекомендуют возвращаться в свои дома

6 Августа 2019 г.
Взрывы продолжаются
Новости Красноярска: Самолет пропал с радаров в Красноярском крае

Самолет пропал с радаров в Красноярском крае

7 Августа 2019 г.
Это частное воздушное судно
Новости Красноярска: Александр Усс: «Самый пик лесных пожаров в Красноярском крае уже позади»

Александр Усс: «Самый пик лесных пожаров в Красноярском крае уже позади»

5 Августа 2019 г.
Губернатор подвел итоги кампании по тушению очагов в лесах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356