По Енисею начал курсировать круизный теплоход

Теплоход «Близняк» отправился в первый круиз по Енисею. 30 туристов, в числе которых и иностранные гости, доплыли до Дудинки. За 9-дневный тур организаторы просят от 97 до 200 тысяч рублей.

На полуострове Таймыр гостей встретили коренные северяне — им предлагали покормить священный огонь кусочками мяса, загадать желания и постучать в шаманский бубен. После туристов накормили рыбой и научили водить хоровод «хэйро».

«Стоянки судна в основном в больших городах — Игарка, Туруханск. Есть «зеленые стоянки» на островах, туристы загорают и купаются, если позволяет погода», — сказал капитан теплохода «Березняк» Константин Герасимов.

На обратном пути на судно посадили новых туристов, они отправятся в Красноярск.

Отметим, что в этом году в Дудинку «Близняк» больше не вернется. В планах — водные круизы по таймырским поселкам, рыболовецким точкам и родовым хозяйствам. Туристам обещают показать северную экзотику — быт и культуру коренных жителей полуострова.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что до начала 2000-х круизы на север края выполнял теплоход «Антон Чехов», однако он был продан и с тех пор курсирует по Волге. С 2003 года по реке выполнялись лишь грузо-пассажирские рейсы на теплоходах «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов».

Теплоход «Близняк» модернизирован под туристическое судно. Внутри оборудовали новые каюты с санузлами, бар и ресторан. Ради комфорта пришлось снизить вместимость — теперь там помещаются 56 человек. Всего на судне 26 кают.