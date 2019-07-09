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Таймыр свяжут с Северным полюсом

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Красноярск
16:45 9 Июля 2019
туризм, красноярск, общество
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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С полуострова Таймыр на севере Красноярского края планируют открыть туры на Северный полюс. Это произойдет не раньше 2020 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС

Для создания нового туристического предложения властям необходимо позаботиться о соответствующей инфраструктуре. Для этого планируется создать в Хатанге транзитный центр, откуда путешественники будут отправляться на Северный полюс. 

«В этом году попробуем завезти топливо и организовать на следующий год пробные такие вещи», — сказал глава Таймырского муниципального района Евгений Вершинин.

Такие туры не станут нишевыми, уверен чиновник. В год на Северный полюс захотят отправиться не более 200-300 человек. 

Отметим, что село Хатанга в Таймырском районе края — одно из двух мест, откуда можно добраться в самую северную точку земли. Второй пункт — Шпицберген — расположен в Норвегии. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что севером Красноярского края интересуются путешественники из Европы. Таймыр в ближайшее время начнет реализацию новых проектов в туристической сфере.

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