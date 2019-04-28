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В Красноярском крае открыт туристический сезон

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Красноярск
11:06 28 Апреля 2019
общество, красноярск, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае официально открыт туристический сезон. Об этом объявили в ГУ МЧС по региону. 

В реестр ведомства внесены 15 пеших, 13 водных и 5 горных маршрутов. Спасатели просят красноярцев перед походами регистрироваться в центрах управления и территориальных органах МЧС. 

«О любом мероприятии на территории Красноярского края, связанном с активными видами туризма, руководитель группы обязан поставить в известность главное управление МЧС России по Красноярскому краю по телефону: 8 (391) 226-43-09 или по электронной почте: arm8@mchskrsk.ru. Об этом гласит приказ МЧС России № 42 от 30.01.2019 года», — пояснили в ведомстве. 

Заявку о маршруте необходимо подать минимум за десять дней до начала путешествия. В случае непредвиденной ситуации спасатели смогут оказать помощь туристам. 

«Процедура регистрации проводится исключительно с целью безопасности человека», — заявили в ведомстве. 

В этом сезоне на контроле МЧС находятся две туристические группы (24 человека, из них 14 детей).

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