В Красноярском крае открыт туристический сезон

В Красноярском крае официально открыт туристический сезон. Об этом объявили в ГУ МЧС по региону.

В реестр ведомства внесены 15 пеших, 13 водных и 5 горных маршрутов. Спасатели просят красноярцев перед походами регистрироваться в центрах управления и территориальных органах МЧС.

«О любом мероприятии на территории Красноярского края, связанном с активными видами туризма, руководитель группы обязан поставить в известность главное управление МЧС России по Красноярскому краю по телефону: 8 (391) 226-43-09 или по электронной почте: arm8@mchskrsk.ru. Об этом гласит приказ МЧС России № 42 от 30.01.2019 года», — пояснили в ведомстве.

Заявку о маршруте необходимо подать минимум за десять дней до начала путешествия. В случае непредвиденной ситуации спасатели смогут оказать помощь туристам.

«Процедура регистрации проводится исключительно с целью безопасности человека», — заявили в ведомстве.

В этом сезоне на контроле МЧС находятся две туристические группы (24 человека, из них 14 детей).