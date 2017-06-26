26 июня
Красноярск
погода +26 °C
курсы валют
59.66
 
€ 66.68
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Красноярске заработали теплоходные прогулки по Енисею

Главная Путешествия
Красноярск
14:10 26 Июня 2017
общество, красноярск, администрация, экскурсия, туризм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске начали свою работу теплоходные прогулки по Енисею. Проект разработали в городском туристско-информационном центре совместно с туркомпанией «Сибирь для людей».

В мэрии Красноярска отметили, что прогулочные рейсы с экскурсиями будут проходить на теплоходе «Юнга» до 29 сентября. Речные прогулки стартуют непосредственно от теплохода «Маяк-гостиница», где расположен филиал туристско-информационного центра (ул. Дубровинского, 1/2).

Теплоходные маршруты будут доступны в трех вариантах:

  • часовые — до 4 моста. Стоимость — 450 рублей;
  • двухчасовые — до острова Сосновый. Стоимость — 900 рублей;
  • пятичасовые — до Дивногорска. Стоимость — 1800 рублей.

Кроме того, на теплоходе предусмотрена система скидок в зависимости от возраста. Так, детям от 3 до 10 лет стоимость билета будет снижена на 20%, школьникам от 10 до 14 лет и пенсионерам (от 60 лет) — на 10%, а дети до 3 лет могут прокатиться бесплатно.

Билеты на теплоходные прогулки можно приобрести круглосуточно на стойке службы приема теплохода «Маяк-гостиница». В мэрии добавили, что по предварительному согласованию возможна организация экскурсий на английском языке.

По информации пресс-службы администрации Красноярска

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Путешествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Эвенкии создан туристический маршрут на стойбище оленеводов «Додо»

В Эвенкии создан туристический маршрут на стойбище оленеводов «Додо»

23 Июня 2017 г.
Первыми участниками маршрута стали школьники и студенты
Новости Красноярска: Пенсионер из Красноярска собирается покорить Бурятию на велосипеде

Пенсионер из Красноярска собирается покорить Бурятию на велосипеде

14 Июня 2017 г.
Мужчина вернулся в Красноярске после предыдущего путешествия
Новости Красноярска: Путешественницу бабу Лену власти Красноярска наградят почетной грамотой

Путешественницу бабу Лену власти Красноярска наградят почетной грамотой

7 Июня 2017 г.
Елена Ерхова 6 лет путешествует по миру
Новости Красноярска: Красноярский велопутешественник покорил второй полюс недоступности Евразии

Красноярский велопутешественник покорил второй полюс недоступности Евразии

2 Июня 2017 г.
Он находится в 100 км от китайского города Кульджи
Новости Красноярска: Красноярцы объездили 11 стран мира вместе со своими собаками

Красноярцы объездили 11 стран мира вместе со своими собаками

16 Мая 2017 г.
По словам владельца собак, животные спокойно переносят дорогу
Новости Красноярска: Пенсионер из Красноярска доедет до Казахстана и Китая на велосипеде

Пенсионер из Красноярска доедет до Казахстана и Китая на велосипеде

12 Мая 2017 г.
Он уже преодолел расстояние, равное трем кругам вокруг планеты
Новости компаний
23/06
В Автоцентре ВСК стартует предзаказная кампания на специальную версию Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018
23/06
ГУК «Жилфонд» оплачивает услуги ресурсоснабжающих организаций в полном объеме собранных с населения денежных средств
22/06
Красноярская ТЭЦ-1 приступает к техническому перевооружению газоочистного оборудования
23/06
В 2017 году ГУК «Жилфонд» отремонтирует сотни подъездов и километры инженерных сетей
20/06
Богучанская ГЭС внесена в «Почетную книгу» города Кодинска
19/06
ТрансТелеКом назначил новых макрорегиональных директоров
19/06
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева — опорном университете Красноярского края — стартует приемная кампания
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Под Красноярском женщина присвоила себе озеро и огородила его

Под Красноярском женщина присвоила себе озеро и огородила его

22 Июня 2017 г.
Суд обязал ее обеспечить свободный доступ к озеру для других жителей
Новости Красноярска: Бизнесмены незаконно берут плату за вход на озеро у Мясокомбината

Бизнесмены незаконно берут плату за вход на озеро у Мясокомбината

21 Июня 2017 г.
Отдыхающие вынуждены платить якобы за лежаки и за уборку мусора
Новости Красноярска: В Шарыповском районе пьяный отец надругался над 4-летней дочерью

В Шарыповском районе пьяный отец надругался над 4-летней дочерью

23 Июня 2017 г.
Мужчина не признал своей вины
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.