В Красноярске заработали теплоходные прогулки по Енисею

В Красноярске начали свою работу теплоходные прогулки по Енисею. Проект разработали в городском туристско-информационном центре совместно с туркомпанией «Сибирь для людей».

В мэрии Красноярска отметили, что прогулочные рейсы с экскурсиями будут проходить на теплоходе «Юнга» до 29 сентября. Речные прогулки стартуют непосредственно от теплохода «Маяк-гостиница», где расположен филиал туристско-информационного центра (ул. Дубровинского, 1/2).

Теплоходные маршруты будут доступны в трех вариантах:

часовые — до 4 моста. Стоимость — 450 рублей;

двухчасовые — до острова Сосновый. Стоимость — 900 рублей;

пятичасовые — до Дивногорска. Стоимость — 1800 рублей.

Кроме того, на теплоходе предусмотрена система скидок в зависимости от возраста. Так, детям от 3 до 10 лет стоимость билета будет снижена на 20%, школьникам от 10 до 14 лет и пенсионерам (от 60 лет) — на 10%, а дети до 3 лет могут прокатиться бесплатно.

Билеты на теплоходные прогулки можно приобрести круглосуточно на стойке службы приема теплохода «Маяк-гостиница». В мэрии добавили, что по предварительному согласованию возможна организация экскурсий на английском языке.

По информации пресс-службы администрации Красноярска