В Красноярске заработали теплоходные прогулки по Енисею

В Красноярске начали свою работу теплоходные прогулки по Енисею. Проект разработали в городском туристско-информационном центре совместно с туркомпанией «Сибирь для людей».
В мэрии Красноярска отметили, что прогулочные рейсы с экскурсиями будут проходить на теплоходе «Юнга» до 29 сентября. Речные прогулки стартуют непосредственно от теплохода «Маяк-гостиница», где расположен филиал туристско-информационного центра (ул. Дубровинского, 1/2).
Теплоходные маршруты будут доступны в трех вариантах:
- часовые — до 4 моста. Стоимость — 450 рублей;
- двухчасовые — до острова Сосновый. Стоимость — 900 рублей;
- пятичасовые — до Дивногорска. Стоимость — 1800 рублей.
Кроме того, на теплоходе предусмотрена система скидок в зависимости от возраста. Так, детям от 3 до 10 лет стоимость билета будет снижена на 20%, школьникам от 10 до 14 лет и пенсионерам (от 60 лет) — на 10%, а дети до 3 лет могут прокатиться бесплатно.
Билеты на теплоходные прогулки можно приобрести круглосуточно на стойке службы приема теплохода «Маяк-гостиница». В мэрии добавили, что по предварительному согласованию возможна организация экскурсий на английском языке.