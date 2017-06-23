В Эвенкии создан туристический маршрут на стойбище оленеводов «Додо»

В Красноярском крае создан туристический авиамаршрут от Туры до стойбища оленеводов «Додо». Об этом сообщает пресс-служба администрации Эвенкии.

Первыми участниками маршрута стали учащиеся школ и техникумов райцентра, а также представители общественности. Стойбище «Додо» расположено в 100 км от поселка Тура, а время в пути на вертолете составляет 30 минут в одну сторону.

В администрации отметили, что «Додо» находится на берегу небольшой реки Кандыкан, куда летом можно добраться лишь на вертолете. В стойбище работают оленеводы филиала хозяйства «Суриндинский», которые занимаются содержанием и разведением домашних оленей.

Добавим, в ближайшее время маршрут планируется открыть для всех желающих. В администрации Эвенкии подчеркнули, что сейчас главная задача на сегодняшний день — приобщение детей к традициям и укладу жизни эвенков, а также воспитание национального самосознания.

Фото: evenkya.ru