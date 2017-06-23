23 июня
Красноярск
погода +22 °C
курсы валют
59.66
 
€ 66.68
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Эвенкии создан туристический маршрут на стойбище оленеводов «Додо»

Главная Путешествия
Красноярск
15:25 23 Июня 2017
туристы, школьники, маршруты, эвенкия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае создан туристический авиамаршрут от Туры до стойбища оленеводов «Додо». Об этом сообщает пресс-служба администрации Эвенкии.

Первыми участниками маршрута стали учащиеся школ и техникумов райцентра, а также представители общественности. Стойбище «Додо» расположено в 100 км от поселка Тура, а время в пути на вертолете составляет 30 минут в одну сторону.

В администрации отметили, что «Додо» находится на берегу небольшой реки Кандыкан, куда летом можно добраться лишь на вертолете. В стойбище работают оленеводы филиала хозяйства «Суриндинский», которые занимаются содержанием и разведением домашних оленей.

Добавим, в ближайшее время маршрут планируется открыть для всех желающих. В администрации Эвенкии подчеркнули, что сейчас главная задача на сегодняшний день — приобщение детей к традициям и укладу жизни эвенков, а также воспитание национального самосознания.

Фото: evenkya.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Путешествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Пенсионер из Красноярска собирается покорить Бурятию на велосипеде

Пенсионер из Красноярска собирается покорить Бурятию на велосипеде

14 Июня 2017 г.
Мужчина вернулся в Красноярске после предыдущего путешествия
Новости Красноярска: Путешественницу бабу Лену власти Красноярска наградят почетной грамотой

Путешественницу бабу Лену власти Красноярска наградят почетной грамотой

7 Июня 2017 г.
Елена Ерхова 6 лет путешествует по миру
Новости Красноярска: Красноярский велопутешественник покорил второй полюс недоступности Евразии

Красноярский велопутешественник покорил второй полюс недоступности Евразии

2 Июня 2017 г.
Он находится в 100 км от китайского города Кульджи
Новости Красноярска: Красноярцы объездили 11 стран мира вместе со своими собаками

Красноярцы объездили 11 стран мира вместе со своими собаками

16 Мая 2017 г.
По словам владельца собак, животные спокойно переносят дорогу
Новости Красноярска: Пенсионер из Красноярска доедет до Казахстана и Китая на велосипеде

Пенсионер из Красноярска доедет до Казахстана и Китая на велосипеде

12 Мая 2017 г.
Он уже преодолел расстояние, равное трем кругам вокруг планеты
Новости Красноярска: Чартерные авиарейсы в Турцию могут снова попасть под запрет

Чартерные авиарейсы в Турцию могут снова попасть под запрет

12 Апреля 2017 г.
В пресс-службе самой Росавиации информацию не комментируют
Новости компаний
23/06
В Автоцентре ВСК стартует предзаказная кампания на специальную версию Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018
23/06
ГУК «Жилфонд» оплачивает услуги ресурсоснабжающих организаций в полном объеме собранных с населения денежных средств
22/06
Красноярская ТЭЦ-1 приступает к техническому перевооружению газоочистного оборудования
23/06
В 2017 году ГУК «Жилфонд» отремонтирует сотни подъездов и километры инженерных сетей
20/06
Богучанская ГЭС внесена в «Почетную книгу» города Кодинска
19/06
ТрансТелеКом назначил новых макрорегиональных директоров
19/06
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева — опорном университете Красноярского края — стартует приемная кампания
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Сибиряк» попросил изменить график строительства развязки на ул. Волочаевской

«Сибиряк» попросил изменить график строительства развязки на ул. Волочаевской

20 Июня 2017 г.
Компания хочет перераспределить работы по графику
Новости Красноярска: Красноярец упал со смотровой площадки в Студгородке

Красноярец упал со смотровой площадки в Студгородке

18 Июня 2017 г.
Мужчина остался жив
Новости Красноярска: Бизнесмены незаконно берут плату за вход на озеро у Мясокомбината

Бизнесмены незаконно берут плату за вход на озеро у Мясокомбината

21 Июня 2017 г.
Отдыхающие вынуждены платить якобы за лежаки и за уборку мусора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.