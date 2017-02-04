Молодой биолог из Красноярска решил добраться автостопом до Сингапура

22-летний биолог из Красноярска за два месяца доехал автостопом до Таиланда. Молодой человек ведет блог в социальной сети «ВКонтакте», в котором делится впечатлениями о своем путешествии.

«Прошедшим летом я заработал заветную корочку о высшем образовании. И в тот же день отправился в поездку на юг Красноярского края, в Ергаки. Чуть позже состоялось мое первое крупное автостопное (по относительным меркам) путешествие на озеро Байкал (…) Так сложилось что мне, чтобы адекватно воспринимать мир и учиться, постоянно чего то не хватало, и сейчас я понимаю, что мне не хватало движения», — рассказывает путешественник.

Молодой человек проделал путь по маршруту Красноярск — Иркутск — Улан-Уде — Улан-Батор — Замын-Ууд — Китай — Камбожда — Вьетнам и Таиланд. Предполагается, что крайней точкой путешествия станет Сингапур. Путешественник передвигался преимущественно автостопом, несколько раз ему покупали билеты на поезд попутчики из Китая.

Во Вьетнаме ему удалось заработать как уличному музыканту.

«Оказавшись едва ли не единственным уличным музыкантом на озере в самом центре Ханоя, где в тот вечер был чуть ли не миллион человек, я словил бешеный успех. Люди толпами собирались вокруг меня, фотографировали и кидали денег. После четырех часов ко мне присоединились местные музыканты, студенты академии полиции и правительства, подыгрывали мне, пели свои песни. В итоге за 4,5 часа я поставил личный рекорд 4150000 донгов, что эквивалентно 182$. Или 11 тысяч рублей», — рассказывает парень.

Путешественник отмечает, что не некоторых городах, в частности, в Бангкоке можно жить «вполне бюджетно».

«Бесплатная еда по утрам в храме Сикхов, бесплатные автобусы. И много других мелочей. Некоторое время назад были бесплатными и обеды. В течении 100 дней траура по случаю смерти короля на площади у королевского дворца раздавали бесплатную еду. 100500 вариантов риса, жареные бананы, кофе, мороженое и многое другое можно было получить у королевского дворца», — поясняет молодой человек.

Вернуться домой в Россию биолог планирует к июню.

Фото Владислава Реушева из социальной сети «ВКонтакте»​