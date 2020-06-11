В Красноярске стартовал набор наблюдателей для работы на голосовании по поправкам в Конституцию

В Красноярске стартовал набор наблюдателей для работы во время на голосования по поправкам в Конституцию. Для обеспечения «чистоты» процесса специально подготовленные наблюдатели будут работать на самих участках, при выездном голосовании, а также на специальных точках на открытом воздухе.

Наблюдателем может стать любой гражданин РФ, достигший 18 лет и не имеющий судимости. Еще одно ограничение - наблюдателем не может быть гражданский служащий или, другими словами, чиновник.

Желающий должен зайти на сайт Общественной палаты, кликнуть в раздел «Как стать общественным наблюдателем» и заполнить документ «Заявление гражданина». После это заявление нужно принести по адресу: г. Красноярск, ул. Красная площадь, 17. Время приема - с 9 утра до пяти вечера.

Все кандидаты пройдут специальную подготовку и изучат Золотые стандарты и Кодекс этики наблюдателя.

«Здесь нужно обратить внимание на тот порядок, который утвердил ЦИК. Наша задача - осуществить наблюдение во все дни голосования, то есть с 25 июня по 1 июля включительно. И на всех без исключения участках. Поэтому мы не ограничиваем набор наблюдателей. У нас в крае больше 2000 участков. На каждом должно быть минимум по два наблюдателя», - рассказала Эвелина Павельева, член рабочей группы Общественной палаты Красноярского края.

Она добавила, что статус наблюдателя - отличный опыт в первую очередь для молодежи.

«Это может развеять юношеский максимализм и мысли о том, что все плохо и неправильно. Все сомнения порождаются от незнания. Если вы хотите развеять сомнения о чистоте выборов - придите и наблюдайте лично», - резюмировала она.

Красноярка Ангелина Коновалова уже работала наблюдателем - на президентских выборах 2018 года. Проявить гражданскую сознательность решила и летом этого года.