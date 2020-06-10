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Проголосовать за поправки в Конституцию можно будет не по месту регистрации

Главная Политика
Красноярск
16:20 10 Июня 2020
политика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае заработал проект «Мобильный избиратель». С его помощью проголосовать по поправкам в Конституцию может абсолютно любой гражданин Красноярского края. Всего лишь необходимо при себе иметь гражданский паспорт. Процедура несложная и займет совсем немного времени. 

Чтобы получить такую возможность, необходимо с 5 по 21 июня подать заявление в Многофункциональный центр или территориальную избирательную комиссию. Однако проще всего это сделать через Единый портал Государственных услуг. 

С 16 по 21 июня прием заявлений будет проходить и в участковых комиссиях. Время приема заявлений в избирательных комиссиях: с 16:00 до 20:00 часов в рабочие дни и с 10:00 до 14:00 часов в выходные и нерабочие праздничные дни. 

При личном обращении в комиссии или МФЦ будут приняты все меры санитарной безопасности. 

«Важно подчеркнуть, что этот механизм именно для тех, кто не сможет проголосовать по месту регистрации - всю неделю голосования по поправкам будет работать или уезжает, например, в другой город. Всем остальным будет несложно найти время проголосовать, ведь голосование будет длиться неделю: с 25 июня по 1 июля. Оно пройдет привычно, на обычных участках, но также во дворах, парках, на дому», - пояснила Галина Кручко, председателя ТИК Октябрьского района Красноярска. 

Все подробности голосования по поправкам в Конституцию РФ можно найти на сайте избиркома.

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