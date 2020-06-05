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В Красноярске напечатали бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию

Главная Политика
Красноярск
19:20 5 Июня 2020
общество, голосование
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В Красноярске напечатали все бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию. Всего их 2 млн 66 тысяч 676 штук.

«Все бюллетени были пересчитаны, количество сошлось. Сегодня мы передадим их «Спецсвязи» и доставим до наших территориальных комиссий, которые впоследствии отдадут их участковым комиссиям», - рассказал председатель избирательной комиссии Красноярского края Алексей Подушкин.

Печать заняла почти неделю. Бракованные бюллетени и, что важно, типографские пластины были уничтожены, чтобы не было возможность изготовить дополнительный тираж. Сам бюллетень выглядит достаточно просто - вопрос о поддержке изменений в главный документ страны и два прямых ответа: «Да» и «Нет». Каждый документ обеспечен специальной защитой, также на нем будет печать и подпись членов УИК.

По словам директора типографии «Юнисет» Эдуарда Кожевникова, заказ Избиркома стал для предприятия особым.

«Когда приходят заказы такого уровня, мы выставляем дополнительную охрану и предпринимаем все усилия, чтобы сохранить конфиденциальность», - сообщил он.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ в Красноярском крае как и по всей стране начнется с 25 июня. Оно будет длится в течение семи дней. Общероссийский день голосования - 1 июля, который объявлен выходным. Электронного - дистанционного - волеизъявления в Красноярском крае не будет - система пока не отлажена. А вот голосование на дому на этот раз проведут.

«Один из самых важных вопросов - обеспечение безопасности избирателей и членов комиссий. Роспотребнадзор совместно с ЦИК подготовил рекомендации на этот счет. Каждому участнику будут выданы средства защиты - маски и перчатки, также мы подготовим санитайзеры», - добавил Подушкин.

Всю подробную информацию о голосовании по поправкам в Конституцию можно найти на 

Подробности можно найти на сайтах www.cikrf.ru и krasnoyarsk.izbirkom.ru.

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