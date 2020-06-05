Утилизация разлитых нефтепродуктов на Таймыре потребует специального технологического решения

Сегодня на сессии Законодательного Cобрания края председатель регионального правительства Юрий Лапшин прокомментировал чрезвычайную ситуацию, вызванную разливом нефтепродуктов из резервуара Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК).

Как рассказал глава правительства, первые сообщения в Единую дежурную диспетчерскую службу от НТЭК поступили утром 29 мая. Изначально была передана информация о частичной разгерметизации бака с нефтепродуктами в результате наезда транспортного средства с последующим возгоранием. Соответствующие службы приняли меры реагирования: выдвинули пожарные расчеты, произвели локализацию и тушение пожара, сообщение об этом также было передано через систему ЕДДС.

31 мая по поручению губернатора совместно с МЧС были приняты меры оперативного реагирования: объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня (город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район), сформирована рабочая группа под руководством заместителя председателя Правительства Анатолия Цыкалова, которая прибыла в Норильск для оценки масштабов произошедшего события. Обследовано место возникновения ЧС, проведена авиаоценка акватории русла и организована работа по снятию нефтепродуктов с поверхности воды и загрязнённого грунта.

Председатель правительства отметил, что ситуация осложняется отсутствием эффективных отработанных технологий очистки территории арктической тундры от загрязнений нефтепродуктами.

«Как правило, подобные инциденты происходят на судоходных морских или речных участках, и в этом случае к месту аварии могут подойти специальные суда, откачать, вывезти и утилизировать загрязнения. Мы такой возможности не имеем, доставка людей и техники сейчас проводится в основном вездеходами и вертолётами. Отдельного решения требует вопрос утилизации столь большого объёма собранных нефтепродуктов. У отраслевых ведомств пока нет готового рецепта, какими силами и средствами можно устранить последствия этой чрезвычайной ситуации, сейчас эксперты работают над этой проблемой», – рассказал Юрий Лапшин.

Разлив нефтепродуктов из резервуара Норильско-Таймырской энергетической компании признан чрезвычайной ситуацией федерального характера. Сейчас в Норильске работают глава региона Александр Усс и министр чрезвычайных ситуаций РФ Евгений Зиничев. Предстоит оценить ущерб и разработать план по ликвидации последствий аварии с учетом необходимых сил, средств и технологий. По словам Юрия Лапшина, соответствующий доклад готовится в адрес главы государства уже сегодня.