Красноярскому краю не согласовали электронное голосование по Конституции

Красноярский край не попал в число регионов, где проведут электронное голосование по поправкам в Конституцию. Региональные власти подавали соответствующую заявку в Центризбирком, но получили отказ. Провести голосование через портал госуслуг смогут только Москва и Нижегородская область.

«Нам очень важно выйти за пределы Москвы с электронным голосованием. Понятно, что емкость портала госуслуг не позволяет проводить его во всех регионах», - пояснила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Отметим, что заявки на проведение онлайн-голосования подавали также Санкт-Петербург и Карелия.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду 1 июля. Ожидается, что этот день будет объявлен выходным.