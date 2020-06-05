5 июня
Красноярск
погода +11 °C
69.02
 
€ 77.32
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярскому краю не согласовали электронное голосование по Конституции

Главная Политика
Красноярск
10:00 5 Июня 2020
общество, красноярск, политика, голосование
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярский край не попал в число регионов, где проведут электронное голосование по поправкам в Конституцию. Региональные власти подавали соответствующую заявку в Центризбирком, но получили отказ. Провести голосование через портал госуслуг смогут только Москва и Нижегородская область.

«Нам очень важно выйти за пределы Москвы с электронным голосованием. Понятно, что емкость портала госуслуг не позволяет проводить его во всех регионах», - пояснила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Отметим, что заявки на проведение онлайн-голосования подавали также Санкт-Петербург и Карелия.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду 1 июля. Ожидается, что этот день будет объявлен выходным.   
На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля

1 Июня 2020 г.
День сделают выходным
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» расстался с главным тренером

Футбольный «Енисей» расстался с главным тренером

30 Мая 2020 г.
Но может вернуть бывшего игрока
Новости Красноярска: Из администрации Красноярска уволены руководители двух департаментов

Из администрации Красноярска уволены руководители двух департаментов

19 Мая 2020 г.
Чиновники написали заявления по собственному желанию
Новости Красноярска: Депутаты краевого Заксобрания отчитались о доходах за прошлый год

Депутаты краевого Заксобрания отчитались о доходах за прошлый год

14 Мая 2020 г.
Назван самый богатый парламентарий
Новости Красноярска: В мэрии Красноярска произошли масштабные кадровые перестановки

В мэрии Красноярска произошли масштабные кадровые перестановки

14 Мая 2020 г.
Главой УДИБ стал Евгений Жвакин
Новости Красноярска: Мэр Ачинска попросил Роспотребнадзор открыть торгующие одеждой и книгами магазины

Мэр Ачинска попросил Роспотребнадзор открыть торгующие одеждой и книгами магазины

17 Апреля 2020 г.
Сам он таких полномочий не имеет
Новости компаний
02/06
Жители Красноярского края все чаще заказывают доставку почтовых отправлений на дом
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В крае стартует новый этап ослабления ограничений из-за COVID-19

В крае стартует новый этап ослабления ограничений из-за COVID-19

4 Июня 2020 г.
Режим самоизоляции все еще действует
Новости Красноярска: Раненые в Красноярске инкассаторы пошли на поправку

Раненые в Красноярске инкассаторы пошли на поправку

1 Июня 2020 г.
Их перевели в краевую клиническую больницу
Новости Красноярска: В Красноярске жестко контролируют соблюдение «масочного» режима

В Красноярске жестко контролируют соблюдение «масочного» режима

2 Июня 2020 г.
Проверки магазинов и маршруток постоянны
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19