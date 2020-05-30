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Футбольный «Енисей» расстался с главным тренером

Главная Политика
Красноярск
14:20 30 Мая 2020
футбол, красноярск, енисей, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» расстался с главным тренером. Контракт Юрия Газзаева заканчивается 31 мая. О решении не продлевать его у себя в Instagram сообщил министр спорта Павел Ростовцев.

«Так в спорте бывает. С 1 июня команда входит в новый сезон с новыми задачами, и новым тренером. Искренне благодарю за работу Юрия Газзаева, после нашего с ним разговора уверен, что его опыт обязательно будет востребован» - заявил министр.

Кто станет следующим тренером команды, пока не ясно. Самый очевидный вариант - Александр Алферов, вернувшийся в клуб после смены руководства в конце 2019 года.

Перемены произошли и с составом «Енисея»: контракты продлили Валерий Ганус и Никита Раздорских, а вот молодой и талантливый Матвей Ужгин покинул клуб и перешел в «Чайку». Но потеря кажется не столь серьезной после сообщения источника gornovosti.ru - в Красноярск может вернуться защитник Валерий Кичин, так полюбившийся болельщикам в прошлые сезоны. Отметим, что инсайдерскую новость журналистов разместил у себя в социальных сетях и «Енисей», подтверждая информацию.

 

фото: ФК «Енисей»

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