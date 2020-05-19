Из администрации Красноярска уволены руководители двух департаментов

В администрации Красноярска продолжаются кадровые перестановки. Глава города подписал распоряжение об увольнении руководителей двух департаментов.

Заявления по собственному желанию написали глава департамента городского хозяйства Юрий Савин и начальник управления информатизации и связи Владимир Фольк. Первый чиновник занимал высокопоставленный пост менее года, а Фольк проработал в должности 14 месяцев.

Ранее из администрации в связи с переходом на новую работу были уволены глава Свердловского района Игорь Титенков и руководитель главного управления молодежной политики и туризма Екатерина Сидоренко.