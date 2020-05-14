Депутаты краевого Заксобрания отчитались о доходах за прошлый год

Депутаты краевого Заксобрания отчитались о доходах за 2019 год. Декларации подали 50 народных избранников.

Самым богатым депутатом стал, как и в 2018 году, Артур Мкртчян. Парламентарий отчитался о 56,3 млн рублей. Доход соответствует прошлой декларации. Жена депутата заработала 20,3 млн рублей. В собственности у супругов несколько десятков земельных участков, жилых и нежилых зданий, а также целый автопарк.

На втором месте идет депутат и бизнесмен Роман Гольдман с доходом в 51,1 млн рублей. Он также владеет большим количеством земельных участков, на детей записаны доли в шести квартирах, а в автопарк входят три иномарки и снегоход. Годом ранее почетное второе место занимал Александр Бойченко с доходом в 53,8 млн рублей. В 2019 году он заработал 29,3 млн рублей.

На третьем месте оказался экс-начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгардт. Он задекларировал доход в 33 млн рублей. Супруга заработала 3 млн рублей.

Высокие доходы также у Петра Гаврилова (20,3 млн рублей), Юрия Данильченко (13,8 млн рублей), Рината Галеева (10,7 млн рублей) и Вадима Дьяченко (15,4 млн рублей).

У нескольких народных избранников жены в 2019 году заработали больше - Александр Новиков получил 2,2 млн рублей, а супруга - 3,2 млн рублей. Аналогичная ситуация в семьях у Алексея Протопопова, Анатолия Самкова и Евгения Черныха.

Председатель краевого парламента Дмитрий Свиридов задекларировал 3,4 млн рублей, а его супруга - 5,2 млн рублей.

Меньше всех в 2019 году заработал Дмитрий Жулев - 32,3 тысячи рублей.

Фото: sobranie.info