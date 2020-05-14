В мэрии Красноярска произошли масштабные кадровые перестановки

Глава города Сергей Еремин принял важные кадровые решения в администрации Красноярска. Назначен новый руководитель управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. Им стал Евгений Жвакин, который уже руководил ведомством с 2017 по 2019 годы, а затем с апреля по июлю 2019 года работал в мэрии на должности главы департамента городского хозяйства.

Напомним, руководящая должности в УДИБе стала вакантной после увольнения Евгения Петрюка, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «халатность» после нападения бродячих собак на красноярцев.

В планах главы города организовать единое управление транспортной и дорожной схемой в администрации Красноярска.

«Считаю, что деятельность этих двух комплексов должна координироваться из одного центра по аналогии с той структурой, которая действует на уровне края. Такой подход был отражен в моей программе, которую я представлял еще будучи кандидатом на пост главы города. По разным причинам, включая подготовку города к Универсиаде, заняться данной темой плотно не удавалось. Но сейчас я рассчитываю запустить процесс по изменению системы управления дорожно-транспортной сферой, поскольку мы создаем объекты и реализуем проекты благоустройства, где конечными потребителями являются пешеходы, автомобилисты и транспортники», - заявил Еремин.

Также мэр подписал распоряжение об увольнении Игоря Титенкова с должности главы Свердловского района. Чиновник переходит на новое место работы. Исполнять его обязанности будет Лилия Назмутдинова.

На новое место переходит и руководитель главного управления молодежной политики и туризма Екатерина Сидоренко. Исполняющей обязанности назначена Вероника Клоберданц.