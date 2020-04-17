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Мэр Ачинска попросил Роспотребнадзор открыть торгующие одеждой и книгами магазины

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Красноярск
13:07 17 Апреля 2020
ачинск, мэр, бизнес, роспотребнадзор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мэр Ачинска Илай Ахметов попросил краевой Роспотребнадзор открыть торгующие одеждой и книгами магазины, а также автошколы. В письме сообщается, что бизнесмены готовы работать с соблюдением всех превентивных мер. Запрос направлен на имя руководителя краевого управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева. Такая инициатива стала возможной после обращения самих бизнесменов к главе города.

«Обращения от предпринимателей были проверены специальной комиссией, созданной в Ачинске. Члены рабочей группы по поддержке малого и среднего бизнеса констатировали, что обратившиеся организации располагаются либо в отдельно стоящих помещениях, либо имеют собственный вход, а значит, могут обеспечить превентивные противоэпидемические мероприятия», - рассказали в мэрии.

Напомним, согласно Указу губернатора края Александра Усса от 4 апреля 2020 года, главы муниципальных образований не имеют право по своему усмотрению открывать или закрывать объекты розничной торговли или оказывающие услуги бытового обслуживания.

 

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