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Обвиняемый в халатности глава УДИБ уволился с поста

Главная Политика
Красноярск
12:21 16 Апреля 2020
общество, политика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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41-летний Евгений Петрюк уволился с поста руководителя управления дорог благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска. Он написал заявление по собственному желанию. Распоряжение 14 апреля подписал вице-мэр Юрий Савин. 

Сейчас Евгений Петрюк находится под домашним арестом. Следственный комитет в феврале возбудил на чиновника уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц». Причиной стали случаи нападения бродячих собак на красноярцев. 

Напомним, 22 февраля на ул. Мичурина во дворе дома было обнаружено тело женщины со следами собачьих укусов. Тогда же псы набросились еще на одну красноярку – она отделалась травмами. Еще одно тело мужчины с рваными ранами на теле нашли на ул. Кутузова - там же была найдена еще одна погибшая красноярка с укусами. В январе на территории производственной базы на правом берегу очевидцы обнаружили тело сторожа с множественными ранами. В итоге прокуратура признала работу по отлову безнадзорных животных в Красноярске неэффективной и взяла на контроль расследование уголовных дел. 

Евгений Петрюк заступил на пост главы МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» в апреле прошлого года. 

Фото: телеканал «Енисей»

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