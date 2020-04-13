Глава Красноярска назначил двух заместителей

Глава Красноярска Сергей Еремин назначил двух вице-мэров. Распоряжения вступили в силу 10 и 13 апреля.

Так, должность руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития заняла Ирина Антипина. Она долгое время работала экономистом, была устроена в банковских структурах. В течение 17 лет работала заместителем председателя правления АКБ «Енисей». С февраля 2020 года Антипина исполняла обязанности руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития.

Департамент соцполитики мэрии Красноярска возглавила Оксана Урбанович. С 1993 по 2003 годы она работала учителем, а затем заместителем директора в школе №81. После перешла в управление образования Кировского района. Урбанович имеет опыт работы в руководящих должностях в районных администрациях. С февраля 2020 года она исполняла обязанности начальника департамента социальной политики.