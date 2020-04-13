13 апреля
Красноярск
погода +18 °C
73.52
 
€ 80.54
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Глава Красноярска назначил двух заместителей

Главная Политика
Красноярск
16:33 13 Апреля 2020
общество, красноярск, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Глава Красноярска Сергей Еремин назначил двух вице-мэров. Распоряжения вступили в силу 10 и 13 апреля. 

Так, должность руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития заняла Ирина Антипина. Она долгое время работала экономистом, была устроена в банковских структурах. В течение 17 лет работала заместителем председателя правления АКБ «Енисей». С февраля 2020 года Антипина исполняла обязанности руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития.

 

Департамент соцполитики мэрии Красноярска возглавила Оксана Урбанович. С 1993 по 2003 годы она работала учителем, а затем заместителем директора в школе №81. После перешла в управление образования Кировского района. Урбанович имеет опыт работы в руководящих должностях в районных администрациях. С февраля 2020 года она исполняла обязанности начальника департамента социальной политики.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Депутат Госдумы Виктор Зубарев: «Гарантия сохранения заработной платы позволит снизить градус всеобщего беспокойства»

Депутат Госдумы Виктор Зубарев: «Гарантия сохранения заработной платы позволит снизить градус всеобщего беспокойства»

3 Апреля 2020 г.
Парламентарий о заявлении Владимира Путина
Новости Красноярска: Красноярский край должен будет ввести особый порядок передвижения на автомобилях

Красноярский край должен будет ввести особый порядок передвижения на автомобилях

3 Апреля 2020 г.
Такое поручение дал президент
Новости Красноярска: Красноярский край вводит ограничения по продаже алкоголя после 18:00

Красноярский край вводит ограничения по продаже алкоголя после 18:00

2 Апреля 2020 г.
Запрет будет действовать с 18:00 до 10:00 часов утра
Новости Красноярска: Олег Дерипаска посетил Красноярск ради борьбы с коронавирусом

Олег Дерипаска посетил Красноярск ради борьбы с коронавирусом

31 Марта 2020 г.
Он провел встречу с губернатором
Новости Красноярска: Сессии и заседания краевого парламента переводят на «удаленку» из-за коронавируса

Сессии и заседания краевого парламента переводят на «удаленку» из-за коронавируса

26 Марта 2020 г.
Депутаты приняли такое решение
Новости Красноярска: Краевой парламент одобрил кандидатуру главного прокурора

Краевой парламент одобрил кандидатуру главного прокурора

26 Марта 2020 г.
На должность назначен Роман Тютюник
Новости компаний
08/04
В СФУ откроют волонтерский кол-центр #КакДела
08/04
МегаФон представил обновленный сервис для учета земельных участков
08/04
Покупка жилья — один из надежных способов вложений и сохранения средств
07/04
На Красноярском цементном заводе приступили к тестированию системы онлайн-мониторинга выбросов
06/04
Комбинат «Волна» подвел итоги полугодового участия в нацпроекте
03/04
Вячеслав Бутусов даст онлайн-концерт на платформе МТС
02/04
МТС покажет прямую трансляцию выступления The Hatters
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске разрешили медосмотры

В Красноярске разрешили медосмотры

8 Апреля 2020 г.
Их смогут пройти только несколько категорий граждан
Новости Красноярска: В Красноярске отменили все массовые мероприятия на май и июнь

В Красноярске отменили все массовые мероприятия на май и июнь

8 Апреля 2020 г.
Отменяется и Парад победы
Новости Красноярска: В Красноярске ввели ограничения на въезд и выезд

В Красноярске ввели ограничения на въезд и выезд

10 Апреля 2020 г.
Тоже самое касается и нескольких районов края
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19