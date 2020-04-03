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Депутат Госдумы Виктор Зубарев: «Гарантия сохранения заработной платы позволит снизить градус всеобщего беспокойства»

Главная Политика
Красноярск
11:15 3 Апреля 2020
заявление, госдума, депутаты, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Депутат Государственной думы от Красноярского края Виктор Зубарев прокомментировал «Известиям» продление режима нерабочих дней и заявление президента страны Владимира Путина.

По словам парламентария, меры являются необходимыми и без них эпидемию не побороть.

«Учитывая, что у большинства зачастую нет накоплений, гарантия сохранения заработной платы, данная президентом, позволит снизить градус всеобщего беспокойства. Однако, в таком случае мы должны поддержать малый и средний бизнес, самозанятых, которые переживают трудные времена. Для этого необходимо расширить «антивирусный» пакет помощи МСП, расширив налоговые льготы и послабления, - сообщил Зубарев.

Он также высказался о решении передать регионам полномочия вводить собственные ограничительные меры, назвав его грамотным.

«Сейчас особенно важно поддержать экономику и граждан всем необходимым: от продуктов и лекарственных препаратов, до эпидемиологических средств защиты», - резюмировал депутат.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением. Главной темой стал коронавирус и пути решения проблемы. Глава государства продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты до 30 апреля, а также наделил дополнительными полномочиями губернаторов.

Глава края Александр Усс отреагировал на обращение президента и предоставил план действий на ближайший месяц. Он поручил снизить социальную активность людей и количество контактов между жителями края. Распоряжения также коснулись подготовительной работы в области здравоохранения, дополнительного производства защитных масок и костюмов и поддержки жизнеспособности населенных пунктов.

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