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Красноярский край должен будет ввести особый порядок передвижения на автомобилях

Главная Политика
Красноярск
09:30 3 Апреля 2020
общество, красноярск, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Регионы России установят особый порядок передвижения людей и автомобилей. Такое поручение губернаторам дал президент Владимир Путин для борьбы с коронавирусом.

Как будет организовано движение на территориях регионов, пока не уточняется. Однако ограничения не коснутся межрегиональных транспортных перевозок, подчеркнул президент. 

«Высшим должностным лицам необходимо обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий, в первую очередь, установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки», - говорится в указе президента. 

Напомним, в рамках борьбы с вирусом нерабочие дни в России продлены до 30 апреля. При этом президент разрешил губернаторам самостоятельно решать, какие ограничительные меры будут действовать в их регионе, какие организации будут работать, а какие закроются на карантин.

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