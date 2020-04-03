Красноярский край должен будет ввести особый порядок передвижения на автомобилях

Регионы России установят особый порядок передвижения людей и автомобилей. Такое поручение губернаторам дал президент Владимир Путин для борьбы с коронавирусом.

Как будет организовано движение на территориях регионов, пока не уточняется. Однако ограничения не коснутся межрегиональных транспортных перевозок, подчеркнул президент.

«Высшим должностным лицам необходимо обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий, в первую очередь, установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки», - говорится в указе президента.

Напомним, в рамках борьбы с вирусом нерабочие дни в России продлены до 30 апреля. При этом президент разрешил губернаторам самостоятельно решать, какие ограничительные меры будут действовать в их регионе, какие организации будут работать, а какие закроются на карантин.