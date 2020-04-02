Красноярский край вводит ограничения по продаже алкоголя после 18:00

На сессии краевого парламента депутаты приняли в двух чтениях закон об ограничении продажи алкоголя на территории региона - купить спиртное в торговых точках можно будет с 10:00 до 18:00. Новые правила будут действовать до отмены введенного в крае режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Законопроект рассмотрели после обращения главы краевой полиции Александра Речицкого. Руководитель ведомства сообщил, что с 16 по 29 марта в крае почти на четверть увеличилось число преступлений, в том числе совершенных в состоянии опьянения. С просьбой ввести ограничения к регионам обратился и федеральный штаб. В соседней Хакасии депутаты уже приняли закон, запрещающий продажу спиртного после 15:00.

Добавим, что новые правила в крае пока не вступили в силу - закон начнет действовать после опубликования в газете «Наш Красноярский край».