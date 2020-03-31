Олег Дерипаска посетил Красноярск ради борьбы с коронавирусом

Накануне российский предприниматель Олег Дерипаска посетил Красноярск, где встретился с главой края Александром Уссом. По данным регионального правительства, поводом для визита стала поддержка региона в борьбе с коронавирусом.

Так, участники встречи обсудили порядок реализации специальных мероприятий, которые должны помочь снизить стремительное распространение инфекции COVID-19. В частности, продолжается обучение медиков, задействованных в лечении больных коронавирусом. Основанный Дерипаской фонд «Вольное Дело» вместе с экспертами МГУ организовал дистанционное обучение врачей ведению респираторных пациентов и применению аппаратов ИВЛ.

«Этот проект позволит врачам Красноярского края не только изучить лучшие практики, но и оперативно получать индивидуальные консультации у ведущих специалистов страны», - отметили в правительстве.

Красноярскому краю передали современный автомобиль скорой помощи - он оснащен полным комплектом современного медицинского оборудования и средствами радиосвязи.

Регион также может рассчитывать на другие меры поддержки - например, поставки в край медоборудования, масок, защитных костюмов и средств дезинфекции. Также предусмотрена помощь профессиональных медиков. На встрече были оговорены меры по преодолению экономической рецессии, вызванной пандемией коронавируса.