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Олег Дерипаска посетил Красноярск ради борьбы с коронавирусом

Главная Политика
Красноярск
12:32 31 Марта 2020
общество, красноярск, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Накануне российский предприниматель Олег Дерипаска посетил Красноярск, где встретился с главой края Александром Уссом. По данным регионального правительства, поводом для визита стала поддержка региона в борьбе с коронавирусом. 

Так, участники встречи обсудили порядок реализации специальных мероприятий, которые должны помочь снизить стремительное распространение инфекции COVID-19. В частности, продолжается обучение медиков, задействованных в лечении больных коронавирусом. Основанный Дерипаской фонд «Вольное Дело» вместе с экспертами МГУ организовал дистанционное обучение врачей ведению респираторных пациентов и применению аппаратов ИВЛ.

«Этот проект позволит врачам Красноярского края не только изучить лучшие практики, но и оперативно получать индивидуальные консультации у ведущих специалистов страны», - отметили в правительстве. 

Красноярскому краю передали современный автомобиль скорой помощи - он оснащен полным комплектом современного медицинского оборудования и средствами радиосвязи. 

Регион также может рассчитывать на другие меры поддержки - например, поставки в край медоборудования, масок, защитных костюмов и средств дезинфекции. Также предусмотрена помощь профессиональных медиков. На встрече были оговорены меры по преодолению экономической рецессии, вызванной пандемией коронавируса.

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