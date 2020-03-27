Губернаторские итоги года

Губернатор Красноярского края Александр Усс выступил с отчетом о результатах работы за 2019 год перед депутатами Законодательного Собрания. Речь главы региона не могла не пересекаться с новостями года нынешнего. Если раньше подобные отчеты рассматривались через призму прошлого, то теперь неизбежно достижения и проколы образца 2019 проецировались на короновирусное будущее.

«Стремительно меняющаяся обстановка уже сейчас говорит о том, что многое из намеченного придется корректировать. Что именно и в какой мере - покажет жизнь», - именно так начал Усс свой отчет.

А пока жизнь края в 2019 году, по мнению губернатора, была неплоха. Регион стал лидером в России по исполнению бюджета с рекордным профицитом в 36,6 млрд рублей, а по динамике сокращения накопленного ранее государственного долга стал вторым - снижение со 104 до 82 млрд рублей.

Несколько глобальных проблем в прошлом году власти начали решать. Это история с обманутыми дольщиками и проделки в лесной отрасли. Показатели в сельском хозяйстве порадовали рекордным на территории от Урала до Дальнего Востока урожаем зерна. А в общероссийском рейтинге по объемам выполненного капремонта край вошел в десятку в стране и лидером в Сибири.

Социальная политика в 2019 году продолжила курс на поддержку семей. Сейчас для семей с детьми предусмотрены около 30 мер социальной поддержки. В целом в крае получают социальную поддержку более 310 тысяч семей, в которых воспитываются около полумиллиона детей. На эти цели в бюджете заложено свыше 5 млрд рублей. Помимо этого, выдано около четырех тысяч сертификатов на получение краевого материнского капитала. Как итог, в 2019 году по сравнению с 2018-ым многодетных семей стало на полторы тысячи больше. Добавим, с января 2020 года по инициативе Александра Усса установлены ежемесячные выплаты за рождение или усыновление третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. В этом году поддержку смогут получить более 4 тысяч человек.

Глава региона также рассказал о результатах деятельности органов исполнительной власти в сфере транспорта, строительства, здравоохранения, образования, культуры и спорта. Обеспечить значимые изменения к лучшему в этих направлениях позволили в том числе и национальные проекты: край участвует в 11 из 12 нацпроектов.

Говоря о задачах текущего периода, Александр Усс заявил, что социальная поддержка населения будет по-прежнему в приоритете, также продолжится взятый в прошлом году курс на развитие территорий.

«Мы поставили перед собой амбициозную, но выполнимую задачу: построить и реконструировать в течение трех лет не менее 100 объектов социальной инфраструктуры. Основная их часть будет построена в малых городах и районах края. Общий объем финансирования – свыше 23 миллиардов рублей. Настоятельно прошу всех, кто имеет отношение к реализации наших общих планов, по-хозяйски подойти к использованию каждого бюджетного рубля», - добавил глава региона.

Свое мнение относительно отчета губернатора выразил депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев. По мнению парламентария, послание абсолютно адекватно тем вызовам, что стоят сейчас перед Красноярским краем, как центральным регионом страны.

«Очень важно, что глава края начал с мировой угрозы – пандемия пришла в Россию и необходимо сделать все возможное, чтобы ее остановить. Разъяснительной работой, четкими действиями медиков и, если нужно – жесткими мерами со стороны государства. Каждый должен осознать опасность, обезопасить себя и своих близких. Именно об этом накануне в своем обращении к нашим гражданам сказал президент России Владимир Путин. Полностью согласен с Александром Уссом – нам необходимы организованность, выдержка и солидарность», - заявил Зубарев.

Депутат также отметил то, что Усс четко показал, что даже в нынешних непростых условиях Красноярский край должен продолжать идти вперед – развивать экономику и социальную сферу, строить дороги и больницы, реализовывать январские инициативы президента РФ.

«Жизнь не будет стоять на месте. Ни один из проектов, к конкретному воплощению которых в крае приступили в прошлые годы, не закрыт. И не будет закрыт. «Енисейская Сибирь», Арктика, новая лесная политика и экологическая модернизация – все эти задачи нам необходимо решить в ближайшие годы. И конечно, нельзя забывать и о главном событии 2020-х годов – 400-летнем юбилее Красноярска», - резюмировал Зубарев.

Текст: Алексей Спиридонов

фото: krskstate.ru