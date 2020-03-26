Сессии и заседания краевого парламента переводят на «удаленку» из-за коронавируса

В четверг, 26 марта, депутаты краевого парламента проголосовали за новый порядок работы Заксобрания из-за распространения коронавируса. Постановление касается и дистанционной работы профильных комитетов, и ближайших сессий. Данный вопрос был внесен в повестку.

По словам председателя ЗС Дмитрия Свиридова, ближайшее заседание сессии по корректировке краевого бюджета состоится не 24 апреля, как планировалось ранее, а 2 числа.

«Ситуация у нас не самая простая. По прогнозам вполне возможно осложнение, поэтому на Совете было принято решение предложить 2 апреля для рассмотрения вопроса, связанного с корректировкой нашего бюджета. Поэтому следующая неделя для нас, коллеги, будет рабочей. Вчера вы слышали выступление президента, органы власти продолжают работать, несмотря на объявленную в стране нерабочую неделю. Эта неделя будет для нас очень напряженной», - сказал Свиридов.

Напомним, ранее на дистанционный режим работы перешли депутаты красноярского Горсовета.

Фото: ЗС