Краевой парламент одобрил кандидатуру главного прокурора

На сессии краевого Заксобрания депутаты согласовали кандидатуру на пост главного прокурора региона. Руководителем надзорного ведомства, как и предполагалось ранее, стал 43-летний советник юстиции третьего класса Роман Тютюник. Именно его рекомендовал Генпрокурор России Игорь Краснов.

Роман Тютюник родился в 1977 году в Тюменской области, он служит в органах прокуратуры с 1999 года. В 2018-м возглавил ведомство в Калмыкии. Тютюник награжден знаком «Почетный работник прокуратуры РФ».

Напомним, бывший главный прокурор края Михаил Савчин уволился по собственному желанию в феврале 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2012 года.

Фото: kalmprok.ru