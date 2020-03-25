В крае ограничат поездки людей за пределы городов и поселков

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел онлайн-совещание с главами районов - он предложил новые меры по снижению распространения коронавируса в регионе.

Так, жителям муниципальных образований хотят ограничить выезд за пределы их населенных пунктов. Покидать свои города и деревни люди смогут в случае крайней необходимости. Пока официального письменно распоряжения о новых ограничительных мерах на сайте правительства нет.

Также на совещании губернатор попросил глав районов проследить за самоизоляцией пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями - у таких категорий заболевание протекает в сложной форме. Александр Усс рекомендовал чиновникам придерживаться таких же мер безопасности, как в Красноярске. По возможности стоит рассмотреть удаленный вид работы для сотрудников предприятий и компаний, остальным - ежедневно измерять температуру.

Также муниципалитетам поручено разработать меры поддержки предпринимателей в этот непростой период.