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В крае ограничат поездки людей за пределы городов и поселков

Главная Политика
Красноярск
12:29 25 Марта 2020
политика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Красноярского края Александр Усс провел онлайн-совещание с главами районов - он предложил новые меры по снижению распространения коронавируса в регионе. 

Так, жителям муниципальных образований хотят ограничить выезд за пределы их населенных пунктов. Покидать свои города и деревни люди смогут в случае крайней необходимости. Пока официального письменно распоряжения о новых ограничительных мерах на сайте правительства нет. 

Также на совещании губернатор попросил глав районов проследить за самоизоляцией пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями - у таких категорий заболевание протекает в сложной форме. Александр Усс рекомендовал чиновникам придерживаться таких же мер безопасности, как в Красноярске. По возможности стоит рассмотреть удаленный вид работы для сотрудников предприятий и компаний, остальным - ежедневно измерять температуру. 

Также муниципалитетам поручено разработать меры поддержки предпринимателей в этот непростой период. 

 

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