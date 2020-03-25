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Красноярский Горсовет готовится к переходу на удаленную работу

Главная Политика
Красноярск
10:19 25 Марта 2020
общество, красноярск, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Депутаты красноярского Горсовета намерены проводить заседания дистанционно. Сейчас в городском парламенте тестируют возможность проведения заседаний онлайн, а также организацию дистанционного голосования. В планах депутатов перейти на «удаленку» до конца текущей недели.

«У нас существует регламент нашей деятельности и, самое главное, Устав. По Уставу депутаты должны лично присутствовать на каждом заседании. Мы обязательно это сделаем, изучив все технические возможности. Мы вчера проводили тестирование для небольшой группы людей – 15 человек, которое позволит нам смотреть документы, общаться в режиме онлайн, голосовать и идентифицировать тех людей, которые так или иначе голосуют. Нам просто надо немного времени, чтобы войти в эту систему», - сообщила председатель Горсовета Наталия Фирюлина.

Напомним, что в Красноярском крае действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса.

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