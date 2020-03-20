В Красноярске создадут центр для подготовки сотрудников «Роснефти»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин накануне в ходе своего визита в Красноярск обсудил с губернатором края Александром Уссом возможность создания в городе центра по подготовке специалистов для работы на объектах компании. Это один из ключевых моментов взаимодействия в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между региональными властями и нефтяной компанией.

«Документ определяет основные направления сотрудничества в области реализации промышленных, финансовых и социальных программ, а также предусматривает создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для осуществления Компанией хозяйственной деятельности на территории Красноярского края», - прокомментировали визит Сечина в пресс-службе краевого правительства.

В правительстве добавили, объем налоговых поступлений от промышленных компаний в бюджет Красноярского края в 2019 году составил 25 млрд рублей. Стоимость заключенных контрактов с предприятиями превысила 42 млрд рублей. Объем финансирования социальных программ – свыше 4,6 млрд рублей.

Отметим, что Сибирский регион является опорным для стратегических объектов «Роснефти».