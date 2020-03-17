Депутаты обсудили возможные запреты при продаже алкоголя в Красноярском крае

На рабочем совещании в краевом Заксобрании депутаты обсудили ограничения в сфере розничной продажи алкоголя. По мнению народных избранников, торговлю спиртным необходимо ограничить в небольших магазинах, а прокуратура предлагает запретить спиртное в праздничные дни.

Депутатов волнует, что алкоголь в Красноярске и других крупных городах края можно купить в точках, располагающихся на первых этажах жилых домов (если вход со двора). По данным регионального министерства сельского хозяйства и торговли, доля таких магазинов составляет до 80%.

Прокуратура предложила полностью запретить розничную продажу спиртного в таких объектах. Также под запрет может попасть торговля алкоголем в помещениях, переделанных в нежилое. Но самым главным решением станет полное отсутствие хмельных напитков в некоторые праздничные дни.

«К сожалению, организация продажи алкоголя в точках общественного питания к нашим полномочиям не относится. Это полномочия федерального законодателя. Мы, конечно, хотели бы влиять на все эти маленькие кафе, но Федерация ввела по всей стране единые нормы», - отметил председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов.

Эксперты уверены, что с принятием законопроекта в крае сократится количество лицензированных магазинов, но увеличатся продажи контрафакта. Возможно, правильным решением было бы ввести новые временные рамки для торговли спиртным.

В одном депутаты сошлись - в крае необходимо ввести новую норму продажи и употребления алкоголя, но при этом важно сохранить доступность магазинов для населения.