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В Енисейском районе края избрали нового главу

Главная Политика
Красноярск
10:30 13 Марта 2020
политика, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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В Енисейском районе Красноярского края избрали нового главу. Кресло руководителя занял 52-летний Александр Кулешов. С 2016 по 2019 годы он возглавлял поселение Хатанга на севере региона. 

Как сообщает «Енисейская правда», за кандидата проголосовали депутаты районного Совета - Кулешов набрал 15 из 17 голосов. Новый глава уже приступил к своим обязанностям. 

 

Напомним, в январе губернатор Красноярского края Александр Усс отправил в отставку глав четырех районов. Постепенно в муниципальных образованиях выбирают новых руководителей. Так, главой Идринского района стал Анатолий Букатов. Владимир Дубовиков возглавил Боготольский район. Манским районом теперь руководит экс-депутат ЗС Артем Черных. 

Фото: енисейская-правда.рф

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