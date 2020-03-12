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Краевой парламент поддержал поправки в Конституцию РФ

Главная Политика
Красноярск
13:21 12 Марта 2020
политика, поправки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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12 марта депутаты краевого Заксобрания обсудили проект федерального закона о поправках в Конституцию России. 

Напомним, ранее изменения были приняты Госдумой РФ в трех чтениях и одобрены Советом федерации. Теперь за принятие поправок голосуют субъекты страны.  

Как рассказали в краевом парламенте, в Конституции предлагается закрепить меры социальной поддержки, верховенство российского права, а также новые требования к президенту, чиновникам, депутатам и судьям. Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте Госдумы. 

Сегодня на заседании выступил губернатор Красноярского края Александр Усс. Он призвал депутатов проголосовать за изменения. 

«Всего в истории России было пять Конституций. Тому тексту, который мы сегодня имеем, уже более четверти века. Те изменения, которые за это время произошли в стране, не просто дают возможность, а диктуют необходимость откорректировать текст базового закона государства. Президент России Владимир Путин предложил небольшое количество поправок, но после того, когда идея изменения Конституции начала обсуждаться в стране, то количество предложений по изменению основного закона возросло кратно. И в этой связи мы с полным на то основанием можем говорить, что в абсолютном большинстве эти поправки, эти предложения - народные, которые инициированы самими гражданами», - сказал губернатор. 

По итогам обсуждения краевой парламент поддержал поправки - 39 депутатов проголосовали «за», четверо воздержались. 

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