Краевой парламент поддержал поправки в Конституцию РФ

12 марта депутаты краевого Заксобрания обсудили проект федерального закона о поправках в Конституцию России.

Напомним, ранее изменения были приняты Госдумой РФ в трех чтениях и одобрены Советом федерации. Теперь за принятие поправок голосуют субъекты страны.

Как рассказали в краевом парламенте, в Конституции предлагается закрепить меры социальной поддержки, верховенство российского права, а также новые требования к президенту, чиновникам, депутатам и судьям. Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте Госдумы.

Сегодня на заседании выступил губернатор Красноярского края Александр Усс. Он призвал депутатов проголосовать за изменения.

«Всего в истории России было пять Конституций. Тому тексту, который мы сегодня имеем, уже более четверти века. Те изменения, которые за это время произошли в стране, не просто дают возможность, а диктуют необходимость откорректировать текст базового закона государства. Президент России Владимир Путин предложил небольшое количество поправок, но после того, когда идея изменения Конституции начала обсуждаться в стране, то количество предложений по изменению основного закона возросло кратно. И в этой связи мы с полным на то основанием можем говорить, что в абсолютном большинстве эти поправки, эти предложения - народные, которые инициированы самими гражданами», - сказал губернатор.

По итогам обсуждения краевой парламент поддержал поправки - 39 депутатов проголосовали «за», четверо воздержались.