Красноярский экономический форум сдвинули из-за вспышки коронавируса

Красноярский экономический форум-2020 перенесли из-за вспышки коронавируса в мире. Об этом журналистам рассказали в краевом правительстве. Мероприятие должно было состояться с 19 по 21 марта, но его, как и большинство крупных событий в России, решено сдвинуть.

«В связи с рекомендациями федеральных органов исполнительной власти принято решение о переносе на неопределенный срок КЭФ-2020. Красноярский экономический форум «Проекты развития – энергия роста» должен был быть посвящен реализации национальных целей развития России на период до 2024 года и переходу на новую модель экономического роста страны», - пояснили в правительстве.

Напомним, ранее из-за коронавируса был отменен Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Такое же решение принято относительно Российского инвестиционного форума в Сочи.

Добавим, что в Красноярском крае пока нет случае заражения коронавирусом.