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Красноярский экономический форум сдвинули из-за вспышки коронавируса

Главная Политика
Красноярск
15:24 6 Марта 2020
общество, красноярск, правительство, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Красноярский экономический форум-2020 перенесли из-за вспышки коронавируса в мире. Об этом журналистам рассказали в краевом правительстве. Мероприятие должно было состояться с 19 по 21 марта, но его, как и большинство крупных событий в России, решено сдвинуть. 

«В связи с рекомендациями федеральных органов исполнительной власти принято решение о переносе на неопределенный срок КЭФ-2020. Красноярский экономический форум «Проекты развития – энергия роста» должен был быть посвящен реализации национальных целей развития России на период до 2024 года и переходу на новую модель экономического роста страны», - пояснили в правительстве. 

Напомним, ранее из-за коронавируса был отменен Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Такое же решение принято относительно Российского инвестиционного форума в Сочи.

Добавим, что в Красноярском крае пока нет случае заражения коронавирусом. 

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