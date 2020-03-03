Михаила Котюкова назначили замминистра финансов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении бывшего главы Минобрнауки Михаила Котюкова на новую должность. Красноярец перейдет в Минфин, где станет заместителем Антона Силуанова.

Стоит отметить, что теперь в министерстве финансов из 11 действующих заместителей трое - красноярцы. Это сам Михаил Котюков, Андрей Иванов и Павел Кадочников.

Напомним, Котюков покинул пост министра науки и высшего образования России, в январе 2020 года. Опыт работы в Минфине у чиновника уже есть - он был замминистра с июня 2012 года по октябрь 2013 года.

Фото: СФУ