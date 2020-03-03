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Михаила Котюкова назначили замминистра финансов

Главная Политика
Красноярск
18:48 3 Марта 2020
политика, красноярск, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении бывшего главы Минобрнауки Михаила Котюкова на новую должность. Красноярец перейдет в Минфин, где станет заместителем Антона Силуанова. 

Стоит отметить, что теперь в министерстве финансов из 11 действующих заместителей трое - красноярцы. Это сам Михаил Котюков, Андрей Иванов и Павел Кадочников. 

Напомним, Котюков покинул пост министра науки и высшего образования России, в январе 2020 года. Опыт работы в Минфине у чиновника уже есть - он был замминистра с июня 2012 года по октябрь 2013 года. 

Фото: СФУ

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