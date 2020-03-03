Красноярские депутаты просят разрешить эвтаназию бродячих собак

Депутаты красноярского Госровета на внеочередной сессии выступили с предложением разрешить эвтаназию бродячих собак. Обращение адресовано в Госдуму России.

Проблема бездомных животных в Красноярске вышла за рамки контроля - количество псов растет с каждым днем, существующие меры не позволяют эффективно бороться с огромными стаями собак. Сложившуюся ситуацию в городе уже не решить отловом и стерилизацией. По мнению народных избранников, нужны более жесткие методы. Например, усыпление агрессивных особей, которых не должны выпускать на улицу. Зафиксировано уже несколько нападений чипированных животных на людей.

Отметим, что сейчас федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» запрещает любые, даже гуманные, способы расправы над псами. Мэр Красноярска Сергей Еремин ранее признал чрезвычайную ситуацию с бездомными собаками в городе и предложил перейти на более жесткие меры регистрации животных.