Экс-депутата ЗС Артема Черных выбрали главой Манского района

Бывшего краевого парламентария Артема Черных выбрали главой Манского района. Депутаты райсовета единогласно поддержали его кандидатуру.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, Артему Черных исполнился 41 год. Он был депутатом красноярского Горсовета, а также избирался в Заксобрание второго созыва. Также Черных руководил департаментом спортивного хронометража и метеорологического обеспечения в дирекции Универсиады-2019.

Напомним, 14 января главы Манского, Боготольского, Идринского и Енисейского районов ушли со своих постов по собственному желанию.

Фото: Артем Черных / facebook