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Экс-депутата ЗС Артема Черных выбрали главой Манского района

Главная Политика
Красноярск
13:58 2 Марта 2020
политика, красноярск, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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Бывшего краевого парламентария Артема Черных выбрали главой Манского района. Депутаты райсовета единогласно поддержали его кандидатуру. 

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, Артему Черных исполнился 41 год. Он был депутатом красноярского Горсовета, а также избирался в Заксобрание второго созыва. Также Черных руководил департаментом спортивного хронометража и метеорологического обеспечения в дирекции Универсиады-2019. 

Напомним, 14 января главы Манского, Боготольского, Идринского и Енисейского районов ушли со своих постов по собственному желанию. 

Фото: Артем Черных / facebook

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