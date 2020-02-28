Губернатор Усс отправится на лесосеки

Губернатор Александр Усс отправится на лесосеки. Он будет проверять их лично. Об этом стало известно на заседании коллегии министерства лесного хозяйства региона. Участники обсудили итоги новой лесной политики.

В частности, возросли поступления в бюджеты разных уровней. За год удалось восстановить леса на площади около 93 тыс. га, увеличив объемы искусственного лесовосстановления на 27%. Помимо этого, в 2019 году прошла масштабная модернизация краевой системы охраны лесов от пожаров: впервые установлены видеокамеры для обнаружения пожаров на раннем этапе, 11 беспилотников мониторят лесные массивы.

«Работы у нас, что называется, непочатый край! И одна из важнейших задач, которую мы должны решить - и этого ждет от нас население – наведение порядка в отрасли, прежде всего на лесосеках, на предприятиях и в части утилизации отходов лесопиления. Нам нужен результат», - заявил Усс.

Для этого глава региона выступил с инициативой создать в районах специальные подразделения, которые бы контролировали качество работы лесных инспекторов. Более того, Александр Усс заявил, что в конце года намерен лично проверить 10-15 лесосек.