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Губернатор Усс отправится на лесосеки

Главная Политика
Красноярск
12:26 28 Февраля 2020
в красноярском крае, губернатор, лес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Губернатор Александр Усс отправится на лесосеки. Он будет проверять их лично. Об этом стало известно на заседании коллегии министерства лесного хозяйства региона. Участники обсудили итоги новой лесной политики.

В частности, возросли поступления в бюджеты разных уровней. За год удалось восстановить леса на площади около 93 тыс. га, увеличив объемы искусственного лесовосстановления на 27%. Помимо этого, в 2019 году прошла масштабная модернизация краевой системы охраны лесов от пожаров: впервые установлены видеокамеры для обнаружения пожаров на раннем этапе, 11 беспилотников мониторят лесные массивы.

«Работы у нас, что называется, непочатый край! И одна из важнейших задач, которую мы должны решить - и этого ждет от нас население – наведение порядка в отрасли, прежде всего на лесосеках, на предприятиях и в части утилизации отходов лесопиления. Нам нужен результат», - заявил Усс.

Для этого глава региона выступил с инициативой создать в районах специальные подразделения, которые бы контролировали качество работы лесных инспекторов. Более того, Александр Усс заявил, что в конце года намерен лично проверить 10-15 лесосек.

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