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На вооружение канского авиаполка поступят гиперзвуковые ракеты «Кинжал»

Главная Политика
Красноярск
08:53 28 Февраля 2020
военные, вооружение, самолет, канск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Минобороны готовится к перевооружению авиаполка, дислоцированного в Канске. На военную базу до 2024 года поступят гиперзвуковые крылатые ракеты «Кинжал», заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«В соответствии с планом оснащения мы перевооружаем канский полк на гиперзвуковые крылатые ракеты «Кинжал» до 2024 года», - коротко отметил военный.

«Кинжал» является новейшим отечественным авиакомплексом, в состав которого входят истребитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. Может поражать стационарные объекты, а также надводные корабли. Ракета гиперзвукового комплекса «Кинжал» преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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