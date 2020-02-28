На вооружение канского авиаполка поступят гиперзвуковые ракеты «Кинжал»

Минобороны готовится к перевооружению авиаполка, дислоцированного в Канске. На военную базу до 2024 года поступят гиперзвуковые крылатые ракеты «Кинжал», заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

«В соответствии с планом оснащения мы перевооружаем канский полк на гиперзвуковые крылатые ракеты «Кинжал» до 2024 года», - коротко отметил военный.

«Кинжал» является новейшим отечественным авиакомплексом, в состав которого входят истребитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. Может поражать стационарные объекты, а также надводные корабли. Ракета гиперзвукового комплекса «Кинжал» преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны.