В Красноярске хотят ввести жилищные сертификаты для сирот

В Красноярске дети-сироты смогут получить жилищные сертификаты – это альтернатива, которую город предлагает выпускникам детдомов. Сегодня в краевом центре наблюдается проблема со строительством муниципального жилья, а коммерческие квартиры не подходят по многим параметрам, в том числе по техническим требованиям и цене.

Отметим, что детей-сирот в 18 лет ставят в очередь на жилье. Региональные и городские власти выделяют квадратные метры из специального жилищного форда, но из-за различных проволочек процесс сильно затягивается. Глава Красноярска Сергей Еремин видит решение во введении сертификатов.

«У людей появится возможность выбора. Здесь также есть много ограничений в виде предельной суммы, территории, где данный сертификат действует. Но в данный момент другого решения просто нет», - заявил мэр.

Когда именно инициатива вступит в силу, пока не уточняется. Не называется и точная сумма по сертификату.