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В Красноярске могут ввести обязательное чипирование домашних собак

Главная Политика
Красноярск
13:43 27 Февраля 2020
бездомные, животные, мэр, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава Красноярска Сергей Еремин признал чрезвычайную ситуацию с бездомными собаками в городе и предложил перейти на более жесткие меры регистрации животных. Они, в том числе коснутся, и домашних питомцев.

По словам мэра, сегодня собаки находятся под защитой людей, а горожане перед агрессивными зверями практически беззащитны. Этому поспособствовал федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», запрещающий любые способы расправы над псами.

«На мой взгляд, закон перетянул одеяло в обратную. Сейчас мы фиксируем в Красноярске, что даже чипирированные и стерилизованные собаки ведут себя агрессивно и нападают на людей», - заявил мэр.

Еремин пояснил, что в Красноярске значительно увеличилось количество выброшенных на улицу домашних питомцев. Это также усугубляет проблему.

«Поэтому считаю, необходимо ввести жесткую ответственность каждого хозяина за своего питомца и обязательное чипирование всех домашних животных. А главное, нужно срочно пересмотреть отдельные статьи закона, касающиеся пожизненного содержания бездомных собак», - сказал мэр.

Напомним, в последнее время собаки стали чаще проявлять агрессию к красноярцам. В феврале одна женщина погибла от укусов животных, вторую доставили в больницу с серьезными травмами. До этого псы неоднократно кусали детей. Общее число смертельных случаев с начала года достигло пяти.

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