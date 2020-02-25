Глава Росприроднадзора РФ рассказала о планах по улучшению экологии в Красноярске

Глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова рассказала о планах по улучшению экологии в Красноярске. Она прилетела сегодня по просьбе губернатора края Александра Усса. Вместе с ней прибыл руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков.

«Мы искренне рады такому федеральному вниманию к нашей проблеме и благодарны, что руководители так быстро отреагировали на мою просьбу приехать. Когда видишь проблему собственными глазами, это производит совсем другое впечатление, нежели в сухих отчетах», - заявил глава края.

По словам Радионовой, ведомство сделает все, чтобы эколгия в Красноярске стала лучше.

«Мы будем смотреть на этот город под лупой. И каждое мероприятие, которое должно быть профинансировано, должно доказать свою экологическую эффективность. Пустых трат не будет. Мы не будем заниматься популизмом. Мы будем заниматься тем, чтобы реально стало лучше. Я не выбирала день, в который приеду. Я слышала о том, что предприятия снизят нагрузку в день визита. Вечером я буду с ними и об этом тоже дискутировать. Если такие манипуляции возможны – а бывает в России, что мы такое фиксируем – я попробую сделать все, для того чтобы лишить предприятия Красноярска такой возможности. И если им нечего скрывать – они меня услышат. Мы найдем стимулы, как добиться полной прозрачности», - заявила она.

Глава Росгидромета также признал проблему, однако подчеркнул, что ситуация не критичная.

После пресс-конференции Радионова отправилась на встречу с красноярцами. Вечером у нее запланировано общение с представителями промышленных предприятий города.

фото: Олег Кузьмин, gnkk.ru