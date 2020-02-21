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В Заксобрании создали комиссию по депутатской этике

Главная Политика
Красноярск
13:59 21 Февраля 2020
законодательное собрание, депутаты, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Законодательном собрании Красноярского края народные избраники приняли решение создать комиссию по депутатской этике. Как сообщается на сайте ЗС, «если выявленные нарушения требуют проверки, вопрос должен быть предварительно изучен комиссией по депутатской этике, а в случае ее отсутствия — комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

В состав комиссии вошли вице-спикеры Сергей Попов, Сергей Зяблов и Алексей Кулеш, а также глава комитета по безопасности и защите прав граждан Анатолий Самков и его зам Юрий Страшников.

«К сожалению, вопросов соблюдения депутатской этики становится все больше. Они требуют тщательного изучения, сбора информации, проведения проверок. Мы посчитали правильным, что этой работой должна заниматься отдельная комиссия», - прокомментировал новацию Попов.

Как заявил председатель Заксобрания Дмитрий Свиридов, в данный момент одним из часто нарушающих депутатскую этику является Иван Серебряков.

«Депутаты Александр Глисков, Марина Добровольская, Елена Пензина, Сергей Толмачев высказали мнение о необходимости принятии более жестких и действенных мер к случаям нарушения депутатской этики, в частности, предложено в подобных случаях лишать нарушителей права работать на постоянной, а значит оплачиваемой, основе», - сообщали в парламенте.

 

фото: Бурмистров А. В., sobranie.info

 

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