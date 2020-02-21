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Главный полицейский края вернулся к вопросу введения «трезвых пятниц»

Главная Политика
Красноярск
11:13 21 Февраля 2020
алкоголь, полиция, красноярск, законодательство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Главный полицейский края вернулся к вопросу введения «трезвых пятниц». Александр Речицкий, выступая накануне на заседании сессии Законодательного собрания, напомнил, что три года назад в этом же зале он выходил с инициативой ввести «трезвые пятницы» - запретить розничную продажу алкогольной продукции по пятницам.

«Считаю, что и сегодня этот вопрос актуален. Кроме того, необходимо создание на постоянной основе на территории Красноярска, Норильска, Канска, Минусинска, Железногорска и Ачинска специализированных учреждений для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», — заявил глава полиции.

По его мнению, вопрос воссоздания на территории крупных городов края медицинских вытрезвителей является одним из главных. Речицкий также рассказал, что прокуратурой края при участии регионального МВД разработан и направлен в Законодательное Собрание совместный законопроект. Документ предполагает запретить продажу алкоголя в торговых объектах, расположенных в нежилых, встроенных или пристроенных помещениях многоквартирных жилых домов и общежитий. Также спиртное предлагается запретить продавать в дни проведения школьных и детских праздников.

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