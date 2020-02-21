Депутат Вера Оськина: «Федеральная власть делает все, чтобы уйти от населения подальше»

Депутат Законодательного собрания края Вера Оськина раскритиковала сокращение налоговых инспекторов в муниципалитетах. По ее словам, теперь жителям отдельных территорий придется тратить немалые деньги, чтобы попасть к специалисту.

«Поездка в Мотыгино и письма из Балахты дают понять, что к решениям, принятым на уровне Садового кольца, нам в крае нужно очень внимательно отнестись. Скорее всего, это решение готовили люди, которые не знают Россию и не представляют ее особенностей. Федеральная власть делает все, чтобы уйти от населения подальше. Идет сокращение инспекторов налоговой инспекции в районах края. Мы знаем, чтобы добраться в Мотыгино, нужно преодолеть три ледовых переправы. Убрав из Мотыгино налогового инспектора, мы лишаем большое количество людей возможности получать необходимые документы. Предлагают все это делать через личный кабинет налогоплательщика, но никакого обучения не было проведено», - заявила Оськина на заседании сессии краевого парламента.

По словам депутата, чтобы жителю Мотыгино попасть в налоговую инспекцию в Лесосибирск, придется потратить более семи тысяч рублей. Оськина предложила председателю правительства Юрию Лапшину провести переговоры с Москвой, чтобы услуги населению оказывались во всех территориях края на должном уровне.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Федеральная налоговая служба решила закрыть свои инспекции в 35 муниципалитетах Красноярского края. Жителям предложено пользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте Службы или обращаться в МФЦ.

фото: krasnoyarsk.er.ru