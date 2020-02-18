Из мэрии Красноярска уволился руководитель департамента градостроительства

Руководитель департамента градостроительства администрации Красноярска Роман Соколов покинул пост по собственному желанию. Распоряжение об увольнении подписал мэр Сергей Еремин.

В должности Соколов проработал ровно два года - с февраля 2018-го.

«Исполнять обязанности руководителя департамента будет заместитель Галина Голубь», - уточнили в мэрии.

Напомним, в конце января глава города уволил сразу двух заместителей - руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития Вячеслава Полищука, а также начальницу департамента социальной политики Наталью Боброву. В начале февраля 2020-го Ирина Хаснутдинова ушла в отставку с поста вице-мэра - руководителя департамента финансов администрации Красноярска.