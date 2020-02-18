18 февраля
Красноярск
погода -9 °C
63.31
 
€ 68.62
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Из мэрии Красноярска уволился руководитель департамента градостроительства

Главная Политика
Красноярск
11:26 18 Февраля 2020
политика, увольнение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Руководитель департамента градостроительства администрации Красноярска Роман Соколов покинул пост по собственному желанию. Распоряжение об увольнении подписал мэр Сергей Еремин. 

В должности Соколов проработал ровно два года - с февраля 2018-го. 

«Исполнять обязанности руководителя департамента будет заместитель Галина Голубь», - уточнили в мэрии. 

Напомним, в конце января глава города уволил сразу двух заместителей - руководителя департамента экономической политики и инвестиционного развития Вячеслава Полищука, а также начальницу департамента социальной политики Наталью Боброву. В начале февраля 2020-го Ирина Хаснутдинова ушла в отставку с поста вице-мэра - руководителя департамента финансов администрации Красноярска.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Политика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Сергей Егоров стал главой Дивногорска

Сергей Егоров стал главой Дивногорска

17 Февраля 2020 г.
Прежний мэр Егор Оль ушел в отставку
Новости Красноярска: В Красноярском крае назначен полпред губернатора

В Красноярском крае назначен полпред губернатора

11 Февраля 2020 г.
Им стал Михаил Попелышев
Новости Красноярска: На севере Красноярского края предложили ограничить продажу алкоголя

На севере Красноярского края предложили ограничить продажу алкоголя

6 Февраля 2020 г.
В некоторые дни хотят ввести полный запрет
Новости Красноярска: Мэр Сосновоборска Сергей Пономарев ушел в отставку

Мэр Сосновоборска Сергей Пономарев ушел в отставку

5 Февраля 2020 г.
Он занимал пост почти 15 лет
Новости Красноярска: Бывшая телеведущая из Красноярска вошла в состав нового правительства России

Бывшая телеведущая из Красноярска вошла в состав нового правительства России

5 Февраля 2020 г.
Екатерина Пешкова занимает должность в департаменте организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития
Новости Красноярска: Ирина Хаснутдинова покинула красноярскую мэрию

Ирина Хаснутдинова покинула красноярскую мэрию

1 Февраля 2020 г.
На посту вице-мэра - руководителя департамента финансов она проработала более шести лет
Новости компаний
13/02
Для работников Красноярского цементного завода организовано обучение по охране труда без отрыва от производства
06/02
МегаФон расширил сеть 4G в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: У красноярца Евгения Устюгова забирают золотую олимпийскую медаль

У красноярца Евгения Устюгова забирают золотую олимпийскую медаль

15 Февраля 2020 г.
Бывший спортсмен уличен в применении допинга в 2013-2014 годы
Новости Красноярска: Прокурор Березовского района арестован за взятку

Прокурор Березовского района арестован за взятку

14 Февраля 2020 г.
В надзорном ведомстве он работает с 2017 года
Новости Красноярска: Сотрудников «КрасАвиа» обвинили в подлоге и мошенничестве

Сотрудников «КрасАвиа» обвинили в подлоге и мошенничестве

13 Февраля 2020 г.
Должностные лица пойдут под суд
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19