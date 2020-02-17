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Сергей Егоров стал главой Дивногорска

Главная Политика
Красноярск
14:39 17 Февраля 2020
политика, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
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Депутаты Горсовета Дивногорска в понедельник, 17 февраля, выбрали мэра из двух кандидатов. На пост претендовали экс-глава агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, вице-мэр Дивногорска Сергей Егоров и директор местной школы №2 Ирина Ерошкина.

Наибольшее число голосов набрал Егоров - он и стал мэром Дивногорска (16 голосов из 20). Ему, к слову, изначально пророчили кресло градоначальника. 

Напомним, прежний мэр Егор Оль в прошлом году досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Он занимал должность руководителя почти 10 лет.

 

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