Сергей Егоров стал главой Дивногорска

Депутаты Горсовета Дивногорска в понедельник, 17 февраля, выбрали мэра из двух кандидатов. На пост претендовали экс-глава агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, вице-мэр Дивногорска Сергей Егоров и директор местной школы №2 Ирина Ерошкина.

Наибольшее число голосов набрал Егоров - он и стал мэром Дивногорска (16 голосов из 20). Ему, к слову, изначально пророчили кресло градоначальника.

Напомним, прежний мэр Егор Оль в прошлом году досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Он занимал должность руководителя почти 10 лет.