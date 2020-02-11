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В Красноярском крае назначен полпред губернатора

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Красноярск
11:56 11 Февраля 2020
политика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае назначен полномочный представитель губернатора. Эту должность занял Михаил Попелышев. Распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства и уже вступило в силу. 

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, Михаил Попелышев в конце 2018 года работал начальником администрации Советского района Красноярска. Он также занимал руководящие должности в системе ГУФСИН. 

Новому полпреду губернатора исполнился 51 год, он окончил Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО и Сибирский федеральный университет по специальности «Водоснабжение и водоотведение».

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