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На севере Красноярского края предложили ограничить продажу алкоголя

Главная Политика
Красноярск
14:38 6 Февраля 2020
алкоголь, красноярск, общество, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава Таймырского Долгано-Ненецкого района Евгений Вершинин предложил ограничить продажу алкоголя на севере Красноярского края. Инициативу рассмотрел районный Совет депутатов. 

Так, планируется ввести полный запрет на продажу спиртного с 22:00 до 9:00, а также не разрешать реализовывать алкоголь во время проведения в поселках и городах «культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий».

«Принятие данных ограничений будет способствовать защите здоровья, прав и законных интересов граждан, а также повысит эффективность контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой сфере», - утверждает автор инициативы. 

Депутатам предстоит обратиться к краевому парламенту, чтобы инициировать изменения в нормативно-правовые акты. Пока же комиссия решила направить соответствующее обращение губернатору края Александру Уссу.

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