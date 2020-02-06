На севере Красноярского края предложили ограничить продажу алкоголя

Глава Таймырского Долгано-Ненецкого района Евгений Вершинин предложил ограничить продажу алкоголя на севере Красноярского края. Инициативу рассмотрел районный Совет депутатов.

Так, планируется ввести полный запрет на продажу спиртного с 22:00 до 9:00, а также не разрешать реализовывать алкоголь во время проведения в поселках и городах «культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий».

«Принятие данных ограничений будет способствовать защите здоровья, прав и законных интересов граждан, а также повысит эффективность контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой сфере», - утверждает автор инициативы.

Депутатам предстоит обратиться к краевому парламенту, чтобы инициировать изменения в нормативно-правовые акты. Пока же комиссия решила направить соответствующее обращение губернатору края Александру Уссу.